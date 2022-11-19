Прослушивание музыки улучшает настроение и помогает мобилизовать силы во время пробежек в зале, на беговой дорожке или на свежем воздухе.

Рекомендации: 5 лучших водонепроницаемых наушников , 5 лучших наушников с костной проводимостью звука , 7 лучших беспроводных наушников для телефона

Лучшие наушники для бега

Чтобы совмещать тренировки с прослушиванием любимых композиций, нужны хорошие наушники. Мы включили в подборку только качественные аксессуары, которые удобно сидят в ушах и не выпадают во время пробежек.

Bose SoundSport Pulse Wireless

Функциональные беспроводные наушники

Bose SoundSport Pulse — отличный выбор для людей, не представляющих свои тренировки без музыки. Внутриканальная модель плотно сидит в ушах и обеспечивает великолепное качество звука.

Причины для покупки:

фирменный дизайн;

надежная посадка;

четкое звучание;

простое управление;

мониторинг пульса.

Беспроводные наушники, изготовленные из гибкого пластика, быстро крепятся в ушах и не выпадают при интенсивных тренировках. В верхней части правого вкладыша расположена кнопка, отвечающая за включение и сопряжение с устройствами.

Для продуктивной тренировки встроена система измерения частоты сердечных сокращений. С ее помощью человек проверяет свое состояние и регулирует уровень нагрузки. По Bluetooth наушники подключают к телефону, чтобы просматривать информацию через спортивное приложение. Радиус сигнала 9 метров.

Bose SoundSport Pulse не боятся воды и пота. Технику можно брать на пробежку в плохую погоду, не опасаясь, что она выйдет из строя. В комплекте с беспроводной гарнитурой идет кабель micro-USB, сменные насадки разного размера и небольшой футляр для переноски.

Jabra Elite Active 75t

Для тренировок в зале и на воздухе

Elite Active — желанный подарок для всех, кто ведет активный образ жизни. Они быстро заряжаются, отфильтровывают окружающий шум и прочно фиксируются в ушах благодаря своей особой конструкции.

Причины для покупки:

простота использования;

хорошее пассивное шумоподавление;

объемный звук;

поддержка мультипойнт;

прочность.

Беспроводные наушники, отличающиеся миниатюрными габаритами и продуманным дизайном, укомплектованы маленькими, большими и средними амбушюрами. Они обеспечивают фиксацию в ушном канале и оптимизируют качество звука. Корпус обработан водостойким покрытием.

На каждом корпусе есть вентиляционное отверстие для сброса давления. Оно же служит для усиления низких частот в басовых композициях.

При извлечении одного наушника датчики приостанавливают воспроизведение и возобновляют, когда его вставляют снова. Как и другие продукты Jabra, модель поддерживает мультипойнт-соединение, подключающее гарнитуру к двум устройствам одновременно.

Elite Active работают в автономном режиме 7 часов подряд. В целях экономии энергии автоматическое отключение активируется после часа простоя или через 15 минут отсутствия связи.

Plantronics TWS BackBeat Fit 3150 Black

С заушными креплениями

TWS BackBeat Fit имеет функциональный интерфейс, который позволяет полностью сконцентрироваться на тренировке. А заушные дужки максимально надежно фиксируют TWS-наушники во время активных занятий.

Причины для покупки:

высокое качество сборки;

быстрая зарядка;

точная передача звука;

сверхнадежная и комфортная посадка.

Удобные вкладыши с гибким заушным креплением остаются на своем месте при любой интенсивности тренировок. Ради безопасности силиконовые амбушюры перекрывают ушной канал не слишком плотно. Из-за этого во время бега человек не только наслаждается музыкой, но и распознает окружающие звуки, вовремя реагируя на них.

Беспроводная гарнитура защищена от неблагоприятных погодных условий. Мощный аккумулятор обеспечивает 8 часов работы. Зарядка осуществляется от кейса для хранения. Заявленная производителем дальность действия Bluetooth — до 30 метров, при условии использования на свежем воздухе.

Сенсорное управление на самих наушниках позволяет командовать воспроизведением, перемоткой, громкостью, а также принимать и завершать вызов по телефону. Чтобы получить доступ ко всем функциям наушников, на телефон устанавливают приложение BackBeat. В нем настраивают персональные команды, активируют таймер, секундомер и музыкальные списки.

AfterShokz Aeropex

Защищенные наушники с костной проводимостью

Aeropex от AfterShokz, несмотря на свой специфический форм-фактор, выдает объемный стереозвук и гарантирует максимальный комфорт во время занятий.

Причины для покупки:

влагостойкость;

емкая батарея;

легкий вес;

практичность.

Наушники функционируют по новой технологии, транслируя звук во внутреннее ухо через кости черепа. Костная проводимость передает колебания под углом 30 градусов — это уменьшает паразитные вибрации и увеличивает динамический диапазон басов.

Гибкая пластиковая конструкция дужки прочно держится на голове. Благодаря оригинальному дизайну во время разговора по телефону можно слышать, что происходит вокруг. Усовершенствованный модуль Bluetooth стабильно соединяет в радиусе 10 метров.

AfterShokz Aeropex предлагают 8 часов беспрерывной автономной работы и защиту от воды. Если в зарядный порт проникает влага, пользователь получает предупреждающий сигнал. Наушники укомплектованы парой берушей, двумя зарядными кабелями и чехлом для хранения.

Beats Powerbeats Pro

Сбалансированная гарнитура для i-гаджетов

Beats Powerbeats Pro — оправданный выбор для всех, кто много времени уделяет тренировкам. Благодаря регулируемым дужкам модель крепко держится в ушах, и не выпадает при беге и резких наклонах головы.

Причины для покупки:

надежная сборка;

отличное качество звука;

устойчивость к поту;

пассивная шумоизоляция;

функциональность.

Гибкая пластиковая гарнитура имеет регулируемые заушные дужки, силиконовые амбушюры и чувствительный микрофон. Стильная новинка оснащена сенсором, определяющим положение вкладышей. При вытаскивании из уха воспроизведение музыки в наушнике прекращается. На каждом также есть элемент управления громкостью и выбором треков.

Передача данных происходит по Bluetooth, изделие совместимо с устройствами iOS и Android. Владельцы гаджетов Apple управляют всеми функциями голосом, не доставая телефон из кармана.

Beats Powerbeats Pro транслируют лучший звук без помех, обеспечивают комфорт в любых условиях и идеально подходят для бега на дальние расстояния. Заряда аккумулятора хватает на 10 часов.

Creative Outlier One

Бюджетные наушники с чистым звуком

Стильные внутриканальные наушники Creative Outlier с магнитным креплением на корпусе предназначены для прослушивания аудиофайлов на пробежке, во время занятий фитнесом или езды на велосипеде.

Плюсы:

лаконичный дизайн;

прочные корпуса с магнитными фиксаторами;

неплохая влагозащита;

пассивная звукоизоляция;

низкая цена.

Минусы:

посредственный микрофон.

Вкладыши пластиковых наушников соединены плоским проводом. На нем расположен пульт управления с кнопкой включения, регулировкой громкости и микрофоном.

Подключение к другим устройствам контролирует беспроводная технология Bluetooth. При прослушивании музыки в радиусе 10 метров от источника связи исключены помехи или пропадание звука. Время автономной работы составляет 9,5 часов, что для такой недорогой модели очень неплохо.

Creative Outlier One защищены от влаги, поэтому их можно надевать, когда идет сильный дождь. Мягкие амбушюры плотно фиксируются в ушах и нейтрализуют шум ветра. В комплекте идут сменные насадки, чехол, кабель для зарядки.

Практичный и недорогой аксессуар пользуется популярностью у покупателей. Наушниками удобно пользоваться во время бега, и только встроенный микрофон оставляет желать лучшего.

5 лучших наушников Beats

Чем отличаются наушники для бега

Чтобы прослушивать музыку на спортивных занятиях было комфортно, необходимы наушники, не выпадающие из ушей. Бегать удобно не во всех моделях — с этой задачей лучше всего справляются внутриканальные модели и некоторые вкладыши. Они гибче, легче накладных аксессуаров, надежнее защищены от пота и случайного падения.

В продаже есть обычные вакуумные экземпляры и изделия, фиксирующиеся за ухом клипсой, напоминающей дужку от очков.

Главные особенности наушников для бега:

стабильная посадка в ушных раковинах, удерживающая устройство на своем месте во время спринта или бега трусцой;

беспроводная связь через модуль Bluetooth, позволяющая не возиться с проводами и не ограничивающая свободу движения.

Спортсменам подходят наушники, маркированные аббревиатурой IP. Это международный стандарт, показывающий степень защиты от влаги. Оптимальный уровень для электронной техники IPX4. С ним товару не страшны капли пота и прямые брызги воды. Если после пробежки хочется принять душ, не снимая наушников, нужны устройства с защитой IPX7 или IPX8 — такие можно даже в воду ронять.

Советы по выбору

Лучшие наушники для бега скомбинированы из силикона и пластика. Эти материалы не вызывают раздражения кожи при длительном ношении, отличаются гибкостью и прочностью.

Покупая беспроводную гарнитуру, проверьте качество звука. Оптимальная частота диапазона 20 – 20 000 кГц.

Обратите внимание на чувствительность динамиков — это громкость звучания. Нормой для взрослых считается 100 дБ.

Для разговоров по телефону во время бега аксессуар должен быть оснащен микрофоном, в идеале — с шумодавом, если вы занимаетесь на улице.

У блютуз-наушников уточняйте версию протокола. Чем выше стандарт, тем быстрее подключение и лучше сигнал. Сейчас актуальная версия Bluetooth 5.0.

Изучите тип и емкость встроенной батареи. Чаще всего в производстве используются Li-Ion (литий-ион) и Ni-Cd (никель-кадмий). Первый вариант легкий и его необязательно заряжать до конца. Второй вариант тяжелее, но более емкий — с ним наушники работают дольше в автономном режиме.

Часто задаваемые вопросы

Какие бывают дополнительные функции у наушников для бега?

Многие беспроводные наушники известных брендов управляются мобильным приложением. Кроме стандартных, оно нередко включает дополнительные функции, полезные для бега и фитнеса: мониторинг сердцебиения, секундомер, таймер, голосовой тренер. Расширенные возможности делают пробежку эффективнее, но повышают стоимость изделий.

Нужна ли система шумоподавления для спортивных наушников?

С одной стороны, шумоподавление полезно, так как улучшает качество воспроизведения и не дает отвлекаться на посторонние звуки. С другой — абсолютное изолирование от окружающей среды может быть опасным. Для занятий на улице специалисты не рекомендуют активное шумоподавление, полностью блокирующее звуки. Особенно когда вы бегаете не на стадионе, а в парке или рядом с проезжей частью.

Может ли прослушивание музыки повлиять на результаты тренировки?

Исследования ученых доказывают, что музыка позитивно влияет на спортивные достижения. Она снижает уровень беспокойства, повышает болевой порог и улучшает настроение. В результате человек меньше утомляется и добивается лучших результатов.

Тематические материалы: 10 лучших китайских беспроводных наушников , 4 лучших наушников для плавания , 5 лучших вставных наушников , 5 лучших наушников Awei , 5 лучших наушников Bang & Olufsen , 5 лучших наушников Harman/Kardon , 6 лучших наушников-клипс , 7 лучших наушников для спорта , 9 лучших беспроводных наушников для спортивных тренировок